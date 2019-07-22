"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выявила подделку подписей на одном из избирательных округов в Одесской области, бюллетени не будут засчитаны.

"Команде "Оппозиционной платформы – За жизнь" стало известно, что в селе Нестоита Подольского района Одесской области на избирательном округе № 137 была обнаружена массовая подделка подписей в списке избирателей НСП (не способны самостоятельно проголосовать)", - говорится в сообщении на сайте партии.

По информации политсилы, член участковой избирательной комиссии написала жалобу по этому факту в Окружную комиссию о признании бюллетеней не подлежащими учету.

"Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" зафиксировали, что во время голосования на 137 округе в Окнянском районе в поселке городского типа Окны избиратели пришли за вознаграждением, проголосовав за кандидата в депутаты Алексея Гончаренко. По данному нарушению граждане обратились в полицию", - отметили в партии.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.