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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области

01:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выявила подделку подписей на одном из избирательных округов в Одесской области, бюллетени не будут засчитаны.
"Команде "Оппозиционной платформы – За жизнь" стало известно, что в селе Нестоита Подольского района Одесской области на избирательном округе № 137 была обнаружена массовая подделка подписей в списке избирателей НСП (не способны самостоятельно проголосовать)", - говорится в сообщении на сайте партии.
По информации политсилы, член участковой избирательной комиссии написала жалобу по этому факту в Окружную комиссию о признании бюллетеней не подлежащими учету.
"Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" зафиксировали, что во время голосования на 137 округе в Окнянском районе в поселке городского типа Окны избиратели пришли за вознаграждением, проголосовав за кандидата в депутаты Алексея Гончаренко. По данному нарушению граждане обратились в полицию", - отметили в партии.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). ЦИК пока подсчитал менее 5% протоколов.
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныОдесская областьУкраинаВ мире
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