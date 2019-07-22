Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T00:36Z
https://ria.ru/20190722/1556748407.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/29/1556202954_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8ec324487b60024ce86354e58b148591.jpg
РИА Новости
Туризм

"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет

00:36
631
© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ждет ответа Египта для начала полетов в эту страну и продажи туда туров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.
Об этом он сообщил в контексте планов компании по запуску собственного туроператора: пассажир с покупкой билета одним пакетом сможет забронировать страховку, трансфер и гостиницу. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании и стартует 22 июля.
"Мы понимаем, что у нас огромное количество направлений, где мы можем очень хорошо развиваться, например, мы ждем ответа от Египта", - сообщил Калмыков.
Представитель "Победы" сообщил РИА Новости, что авиакомпания рассматривает открытие любых направлений, интересных ее клиентам. Он напомнил, что в зимнем расписании лоукостер начинает летать в Дубай и Эйлат.
Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
13 марта, 15:04
"Победа" не смогла убедить суд в законности платы за пронос кофе в самолет
"Победа" в настоящее время не летает в Египет. Ранее о планах начать полеты в эту республику журналистам сообщал источник.
Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Полеты из Москвы в Каир выполняет материнская компания "Победы" - "Аэрофлот". Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
4 июля, 13:23
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
801005
Обсудить 0
ТуризмПобеда (авиакомпания)Андрей КалмыковРоссияЕгипетЭкономика
Рекомендуем
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
РИА
Новости
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США
Лента
новостей
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
Робот "Федор" обрел дар речи
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин прокомментировал вопрос создания единой валюты России и Белоруссии
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
"Ромир": объем "свободных денег" россиян в июне вырос на 11,4%
Молодые люди на отдыхе
Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Трудовая книжка. Архивное фото
Специалисты рассказали, что делать при потере трудовой книжки
Моряков с судна компании "Гудзон" вернули в Россию из Сингапура
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Вадим Рабинович. Архивное фото
Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния