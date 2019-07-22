СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что не задерживала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению Киева, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году. Заявление опубликовано на Служба безопасности Украины заявила, что не задерживала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению Киева, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что задержан был не водитель тягача, а ополченец ДНР, якобы причастный к захвату "Бука". При этом информация СМИ о задержании именно водителя называется недостоверной.

"После одного из брифингов относительно хода расследования трагедии некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который перевозил "Бук" 17 июля 2014 года - в день катастрофы. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года того самого трейлера", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что перевозкой тягача с "Буком" занимались "другие лица".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.