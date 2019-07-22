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РИА Новости

Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке в Киеве. 21 июля 2019
Избиратель на участке в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине, по данным 199 из 199 округов, составила 49,84%, свидетельствуют данные на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). К настоящему моменту ЦИК обработал более 1% бюллетеней.
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