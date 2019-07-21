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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявления силовиков о минировании КПП в Донбассе

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
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Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало мифическим заявление украинских силовиков о минировании пункта пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" в Донбассе приостановили пропуск людей из-за обнаружения в 150 метрах от пункта пропуска 120-миллиметровой артиллерийской мины.
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"Украинское руководство избрало новую тактику воздействия на мирных жителей нашей республики в период действия перемирия, создавая различные трудности при пересечении КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда - ред.) ... более 150 жалоб от жителей республики на действия украинских оккупантов на постах въезда и выезда, установленных на линии соприкосновения", - сказал представитель военного ведомства ДНР.
Он пояснил, что наибольшее количество жалоб поступило именно на работу контрольного пункта въезда-выезда "Майорск", через который движется основная масса граждан ДНР для посещения городов Краматорск и Константиновка, которые находятся под контролем Украины.
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"Командование ООС, зная, что для получения выплат в украинских учреждениях необходимо занимать очередь с самого утра понедельника, намерено заблокировали проход через КПВВ "Майорск" в воскресенье, сославшись на мифическое разминирование. Таким образом, более тысячи человек, большинство из которых люди преклонного возраста, были вынуждены пересекать линию разграничения в 80 километров на КПВВ "Марьинка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве призвали международных наблюдателей ОБСЕ немедленно вмешаться в данную ситуацию и добиться от силовиков прекращения препятствования передвижению мирных людей через пункты пропуска по "надуманным" предлогам.
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