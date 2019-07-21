В ДНР прокомментировали заявления силовиков о минировании КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало мифическим заявление украинских силовиков о минировании пункта пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" в Донбассе приостановили пропуск людей из-за обнаружения в 150 метрах от пункта пропуска 120-миллиметровой артиллерийской мины.

"Украинское руководство избрало новую тактику воздействия на мирных жителей нашей республики в период действия перемирия, создавая различные трудности при пересечении КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда - ред.) ... более 150 жалоб от жителей республики на действия украинских оккупантов на постах въезда и выезда, установленных на линии соприкосновения", - сказал представитель военного ведомства ДНР.

Он пояснил, что наибольшее количество жалоб поступило именно на работу контрольного пункта въезда-выезда "Майорск", через который движется основная масса граждан ДНР для посещения городов Краматорск и Константиновка, которые находятся под контролем Украины.

"Командование ООС, зная, что для получения выплат в украинских учреждениях необходимо занимать очередь с самого утра понедельника, намерено заблокировали проход через КПВВ "Майорск" в воскресенье, сославшись на мифическое разминирование. Таким образом, более тысячи человек, большинство из которых люди преклонного возраста, были вынуждены пересекать линию разграничения в 80 километров на КПВВ "Марьинка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.