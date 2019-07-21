Президент Туркмении наградил лучших работников здравоохранения госнаградами

АШХАБАД, 21 июл - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности подписал указ о присвоении группе медработников страны почетного звания "Народный врач Туркменистана", сообщает в воскресенье Туркменское телевидение.
Согласно президентскому указу, почетное звание присвоено лучшим туркменским врачам "за большие трудовые успехи, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, диагностики и лечения болезней, значительный вклад в охрану здоровья населения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".