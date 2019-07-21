В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка.

В зоопарке рассказали, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.