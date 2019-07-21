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РИА Новости

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

Вчера, 15:02
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ПЕНЗА, 21 июл – РИА Новости. В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
"Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно", - говорится в сообщении зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка.
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В зоопарке рассказали, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.
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