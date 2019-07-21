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РИА Новости

В ЛНР заявили, что не зафиксировали обстрелов с начала перемирия

Вчера, 13:32
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в воскресенье в Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.
"С 00.00 часов текущих суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано. Защитники республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - сообщили в ведомстве.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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