В ЛНР заявили, что не зафиксировали обстрелов с начала перемирия

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в воскресенье в Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.

"С 00.00 часов текущих суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано. Защитники республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - сообщили в ведомстве.