В ЛНР заявили, что не зафиксировали обстрелов с начала перемирия

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в воскресенье в Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.
"С 00.00 часов текущих суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано. Защитники республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - сообщили в ведомстве.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.