В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Алеппо – два, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб - один", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Камва-Карзбиль провинции Латакия и в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор выдано по 500 продовольственных наборов весом 2,420 тонны.