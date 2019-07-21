В ЛНР заявили о пяти обстрелах накануне перемирия в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз в субботу обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее Контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с воскресенья, 21 июля. Власти ЛНР заявили о готовности соблюдать договоренности о новом перемирии.

"За 20 июля 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", - сообщили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы. По данным представительства ЛНР, огонь велся в направлении населенных пунктов Лозовое, Логвиново, Калиново и Первомайск.