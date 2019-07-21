Рябков обсудил в Каракасе расширение присутствия компаний из РФ в Венесуэле

КАРАКАС, 20 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на встречах в Каракасе он обсудил расширение присутствия российских компаний в Венесуэле.

"Мы также обсудили подробно область нашего двустороннего сотрудничества и инициатив, торговли, которая растет. В частности, идеи, как расширить присутствие российских компаний здесь, производство в различных областях: машиностроение, фармацевтика, углеводороды", - сказал он журналистам.

По его словам, двусторонняя повестка отношений России и Венесуэлы "очень позитивная".

"Никакого негативного влияния текущая ситуация на нее не оказала... Двусторонняя повестка развивается, несмотря ни на что, и это один из позитивных итогов нашей встречи здесь, в Каракасе", - подчеркнул дипломат.