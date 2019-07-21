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РИА Новости

Рябков обсудил в Каракасе расширение присутствия компаний из РФ в Венесуэле

Вчера, 03:03
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
КАРАКАС, 20 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на встречах в Каракасе он обсудил расширение присутствия российских компаний в Венесуэле.
"Мы также обсудили подробно область нашего двустороннего сотрудничества и инициатив, торговли, которая растет. В частности, идеи, как расширить присутствие российских компаний здесь, производство в различных областях: машиностроение, фармацевтика, углеводороды", - сказал он журналистам.
По его словам, двусторонняя повестка отношений России и Венесуэлы "очень позитивная".
"Никакого негативного влияния текущая ситуация на нее не оказала... Двусторонняя повестка развивается, несмотря ни на что, и это один из позитивных итогов нашей встречи здесь, в Каракасе", - подчеркнул дипломат.
Ранее Рябков рассказал, что в ходе визита в Каракас у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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