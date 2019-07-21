Процедура выборов в парламент Украины

В соответствии с Конституцией Украины ( 1996 ), органом законодательной власти в стране является парламент – Верховная рада.

Она состоит из 450 народных депутатов, которые избираются на пятилетний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при помощи тайного голосования. В соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины" , выборы проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избирается по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном избирательном округе по избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий, еще 225 депутатов – по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Однако реальное количество парламентариев, которых изберут в 2019 году в Верховную раду, будет меньше. Если по партийным спискам в парламент изберут положенных 225 депутатов, то по мажоритарной системе будет избрано лишь 199 депутатов . Это связано с тем, что Крым и Севастополь в марте 2014 года в результате референдума вошли в состав России (Киев продолжает считать эти территории своими). Кроме этого, часть одномандатных избирательных округов находится на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины. Таким образом, общее количество мандатов составит 424.

Очередные выборы в Верховную раду Украины проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательного процесса не позднее, чем за 91 день до дня голосования.

Внеочередные выборы депутатов проводятся в последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.

Право голосовать имеют дееспособные граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Не имеет права голоса гражданин, признанный судом недееспособным. Участие в выборах является добровольным.

Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном участке. Проверить информацию о том, есть ли избиратель в списке, и на каком участке он зарегистрирован, можно на сайте Государственного реестра избирателей. Ознакомиться с предварительным списком избирателей и проверить правильность внесенных в него сведений можно также в помещении участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Если избиратель не нашел себя в списке, то не позднее, чем за пять дней до дня голосования ему следует подать заявление о включении (или исключении) в список или об уточнении данных в нем. Заявления, поданное после указанного срока, не рассматриваются. В день голосования изменения в список избирателей вносятся исключительно на основании решения суда.

Для того чтобы проголосовать на парламентских выборах, граждане со статусом "внутренне перемещенных лиц" (ВПЛ) должны заранее подать заявление об изменении места голосования в занимающиеся ведением реестра избирателей органы – там, где они хотят проголосовать. Такое же право имеют и другие лица, желающие проголосовать не по месту регистрации. При этом переселенцы имеют право голоса на выборах депутатов только в общегосударственном округе, то есть только за партийные списки. То же самое касается и украинцев, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Быть избранным депутатом парламента может кандидат, достигший 21 года, имеющий украинское гражданство и проживающий на территории страны на протяжении последних пяти лет.

Не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Право выдвижения кандидатов в депутаты в общегосударственном округе реализуется избирателями через партии, в одномандатных округах – через партии или путем самовыдвижения.

Партия может выдвинуть избирательный список кандидатов в депутаты от партии в общегосударственном округе в количестве, не превышающем 225 человек, а также по одному кандидату в депутаты в каждом одномандатном округе. Партия может выдвинуть кандидатом в депутаты лицо, являющееся членом этой партии, или беспартийное лицо.

Политические партии и кандидаты в народные депутаты должны открыть счета избирательных фондов не позже, чем на 10 день со дня регистрации. Размер избирательного фонда партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, не может превышать 90 тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году – 375,6 миллионов гривен). Размер избирательного фонда кандидата в депутаты в одномандатном округе не может превышать четырех тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году – 16,7 миллионов гривен).

Партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.

В день выборов голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени в специально отведенных и оборудованных помещениях. На одном избирательном участке оборудуется одно помещение для голосования. Голосование осуществляется с помощью избирательных бюллетеней, форма, цвет и текст которых утверждаются ЦИК Украины. Текст избирательного бюллетеня излагается на государственном языке и должен быть размещен на одном листе и только с одной стороны. Избирательные бюллетени для голосования в общегосударственном округе и в одномандатных избирательных округах должны быть разного цвета.

В избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном округе названия партий размещаются в порядке их номеров, определенных жеребьевкой, которую проводит ЦИК с участием представителей партий. В бюллетене указываются определенный жеребьевкой номер каждой партии, полное название соответствующей партии, имена (все имена) и отчества (при наличии) первых пяти кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии.

В избирательном бюллетене для голосования в одномандатном округе указываются в алфавитном порядке фамилии, имена (все имена) и отчества (при наличии) зарегистрированных в этом округе кандидатов в депутаты со сведениями о годе рождения, образовании, должности (занятие), месте работы, месте жительства, партийности, а также о субъекте выдвижения каждого кандидата.

Для получения бюллетеня избиратель должен предоставить членам избирательной комиссии паспорт, временное удостоверение гражданина Украины или военный билет (для военнослужащих).

Избиратель заходит в кабину для голосования и ставит отметку "плюс" ("+") или другую, удостоверяющую его волеизъявление, в пустом квадрате напротив названия избранной политической партии (для голосования в общегосударственном округе) или фамилии кандидата в депутаты, за которого он голосует (для голосования в одномандатном округе).

Заполненные бюллетени опускаются в урну для голосования.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет.

Если избиратель, заполняя бюллетень, допустил ошибки, он имеет право обратиться с письменным заявлением к члену избирательной комиссии с просьбой его заменить. Если на бюллетене сделано более одной пометки или нет ни одной, то он считается недействительным.

ЦИК устанавливает результаты выборов не позднее чем на 15-й день со дня голосования. Проходной барьер для политических партий составляет 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Депутатские мандаты распределяются между избирательными списками партий пропорционально количеству полученных голосов избирателей.

По одномандатным округам избранным считается кандидат в депутаты, получивший большее число голосов относительно других кандидатов, которые баллотировались в этом одномандатном округе. Если в одномандатном округе наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидата в депутаты, ЦИК принимает решение о проведении в округе повторного голосования по этим кандидатурам. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.

Повторные выборы проводятся в одномандатном округе в случае, когда выборы признаны несостоявшимися, или если лицо после его избрания не получило депутатский мандат в порядке, установленном законом о выборах. Повторные выборы депутата проводятся в последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня опубликования решения об их назначении.

Парламент является полномочным при условии избрания не менее двух третей от его конституционного состава. Перед вступлением в должность народные депутаты приносят присягу.