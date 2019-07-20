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РИА Новости

В ЛНР сообщили о семи пострадавших при обстреле Первомайска со стороны ВСУ

Вчера, 21:32
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле жилого массива города Первомайск со стороны украинских силовиков выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА Новости, что ВС Украины обстреляли жилой массив Первомайска. По предварительным данным источника, один человек погиб, четверо получили ранения.
"В результате обстрела Первомайска погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок 2015 года рождения", - сказали в Генпрокуратуре ЛНР.
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