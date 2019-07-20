В ЛНР сообщили о семи пострадавших при обстреле Первомайска со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле жилого массива города Первомайск со стороны украинских силовиков выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА Новости, что ВС Украины обстреляли жилой массив Первомайска. По предварительным данным источника, один человек погиб, четверо получили ранения.