У берегов Мавритании загорелось украинское судно под грузинским флагом

"В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно", — сообщили изданию члены экипажа.

Последний раз местонахождение судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. "После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт", — пишет издание.