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РИА Новости

У берегов Мавритании загорелось украинское судно под грузинским флагом

Вчера, 21:25
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© Depositphotos / jag_czОгонь
Огонь
© Depositphotos / jag_cz
КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских траулеров "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки, сообщает одесское издание "Думская".
"В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно", — сообщили изданию члены экипажа.
Последний раз местонахождение судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. "После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт", — пишет издание.
В настоящее время в государственной собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".
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