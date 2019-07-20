На Украине пресекли контрабанду антикварных картин из Франции

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Киевская таможня пресекла ввоз 98 контрабандных картин из Франции, старейшая из которых датирована 1842 годом, сообщила пресс-служба Госфискальной службы Украины.

"В грузовике с деревянными рамами для картин, которые прибыли в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современным деревянными рамками", - сообщила пресс-служба.

Как сообщили в пресс-службе, получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины.

"По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы", - добавили в пресс-службе.