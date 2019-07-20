В Алжире рассказали о задержании Ираном танкера Mesdar

КАИР, 20 июл - РИА Новости. Нефтеналивной танкер Mesdar, задержанный в пятницу на непродолжительное время иранской береговой охраной, принадлежал алжирской нефтегазовой корпорации "Сонатрак" и направлялся в Саудовскую Аравию, сообщило в субботу алжирское агентство Нефтеналивной танкер Mesdar, задержанный в пятницу на непродолжительное время иранской береговой охраной, принадлежал алжирской нефтегазовой корпорации "Сонатрак" и направлялся в Саудовскую Аравию, сообщило в субботу алжирское агентство APS

Ранее судоходная компания Norbulk Shipping подтвердила, что танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии, был остановлен, но позднее судно продолжило плавание.

Как пишет агентство APS со ссылкой информацию компании "Сонатрак", танкер направлялся в саудовский нефтяной порт Рас-Таннура с целью погрузки нефти в интересах китайской компании UNIPEC. Его вместимость составляет два миллиона баррелей.

Но во время прохождения Ормузского пролива береговая охрана Ирана заставила танкер "изменить свой маршрут и проследовать в сторону иранских территориальных вод", указывает агентство.

По его данным, после поступления информации об инциденте, "была незамедлительно создана рабочая комиссия с участием министерств энергетики и иностранных дел, в результате вопрос был урегулирован".