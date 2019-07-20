В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание " Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание " Левый берег ".

"МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента - эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов… Подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля", - пишет издание.

Кроме того, в письмах МИД напомнил, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.