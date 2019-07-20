Из ТРЦ в Москве эвакуировали пять тысяч человек из-за пожарной тревоги

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек эвакуированы в субботу днем из торгово-развлекательного центра "Океания" на западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В кафе на четвертом этаже ТРЦ "Океания" по адресу: Кутузовский проспект, дом 57, при приготовлении пищи сработала пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали пять тысяч посетителей.