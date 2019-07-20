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РИА Новости

Из ТРЦ в Москве эвакуировали пять тысяч человек из-за пожарной тревоги

Вчера, 17:18
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек эвакуированы в субботу днем из торгово-развлекательного центра "Океания" на западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В кафе на четвертом этаже ТРЦ "Океания" по адресу: Кутузовский проспект, дом 57, при приготовлении пищи сработала пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.
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Крупнейший ТРЦ Симферополя эвакуировали по учебной тревоге о пожаре
По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали пять тысяч посетителей.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, причиной эвакуации людей из торгово-развлекательного центра стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.
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