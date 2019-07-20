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РИА Новости

Панин показал малолетнюю дочь с сигаретой на видео

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Актер Алексей Панин попал под шквал критики со стороны пользователей соцсетей, выложив в инстаграме видео со своей 11-летней дочерью.
На ролике девочка стоит в футболке с надписью "Жмурки" (фильм, в котором Панин исполнил одну из главных ролей. — Прим. ред.) и держит сигарету. Актер закрыл комментарии к записи и попросил подписчиков выражать свое мнение по поводу видео под предыдущим постом. Там он разместил фото Николая II вместе с дочерью, которая курит сигарету в мундштуке.
Актер Алексей Панин
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"Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке. Всем Добра!" — написал он под фото.
Пользователи соцсетей не оценили юмор и обвинили артиста в неподобающем воспитании своей дочери.
"Панин не оставил шансов вырасти девочке нормальным человеком. Жаль", — отметила aleksandra.mazur.180.
"Зачем ребенка развращать? Вырастет пусть — выберет свою дорогу", — считает khokhlova821.
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Шоу-бизнесАлексей Панин
Популярные комментарии
До чего дошёл ради дешёвого пиара - родную дочь использовать...клиника...
20 июля, 16:50
галина волох ( Морозова )
1300100
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