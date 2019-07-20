Панин показал малолетнюю дочь с сигаретой на видео

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Актер Алексей Панин попал под шквал критики со стороны пользователей соцсетей, выложив в инстаграме видео со своей 11-летней дочерью.

На ролике девочка стоит в футболке с надписью "Жмурки" (фильм, в котором Панин исполнил одну из главных ролей. — Прим. ред.) и держит сигарету. Актер закрыл комментарии к записи и попросил подписчиков выражать свое мнение по поводу видео под предыдущим постом. Там он разместил фото Николая II вместе с дочерью, которая курит сигарету в мундштуке.

"Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке. Всем Добра!" — написал он под фото.

Пользователи соцсетей не оценили юмор и обвинили артиста в неподобающем воспитании своей дочери.

"Панин не оставил шансов вырасти девочке нормальным человеком. Жаль", — отметила aleksandra.mazur.180.