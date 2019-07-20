Кризис отношений с Ираном усугубится, считают в британском парламенте

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Кризис в отношениях с Ираном будет усугубляться, решить проблему может смягчение позиции США, считает член международного комитета британского парламента Боб Сили.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.

"Это большой кризис, и он будет усугубляться. Иранцы хотят сделать его международным, насколько это возможно. Они испытывают проблемы с экономикой… Их экономика переживает трудности", - сказал Сили журналистам, комментируя инцидент с танкером.

По его словам, есть лишь один вариант решения проблемы, и он требует смягчения позиции США.

"Единственное долгосрочное решение – это иранская ядерная сделка и возвращение США к соблюдению ее условий. До тех пор мы будем наблюдать серию кризисов, которые приведут к одному большому взрыву… В ближайшие дни или недели возможна частичная эскалация насилия в регионе, или наоборот все затихнет на период переговоров о судьбе корабля. Но кризис не будет разрешен до тех пор, пока не будет решен вопрос с иранской ядерной сделкой", - сказал парламентарий.

Ранее британские власти заявляли о том, что будут продолжать выполнять условия сделки и призывать все страны следовать положениям документа.

Сили также отметил, что произошедшее с британским танкером стало возможным из-за недофинансирования британских ВМС.

"Военно-морские силы недофинансируются в течение последних 10-20 лет, и идея о том, что мы можем каждый день сопровождать британские суда в Персидском заливе, попросту не может быть реализована. Мы реагируем более чувствительно, когда подобное происходит с нами, потому что у нас просто не хватает боевой мощи, чтобы ответить также (как США)", - добавил депутат.

Ранее британские СМИ сообщали, что на помощь Stena Impero направился находившийся поблизости британский фрегат Montrose, однако ему не хватило буквально 10 минут, чтобы помочь танкеру: судно уже вошло в иранские воды. В районе Персидского залива сейчас дислоцированы семь британских кораблей.

В настоящее время в Персидском заливе работают около двух тысяч судоходных компаний. По данным регистра Lloyd's, в 2018 году через Ормузский пролив прошли 67,5 тысяч судов, из них лишь 0,6% были под британским флагом.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.