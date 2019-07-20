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РИА Новости

Школьница в Забайкалье угнала у знакомого иномарку, чтобы поехать домой

Вчера, 14:21
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© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
Девушка за рулем автомобиля. Архивное фото
ЧИТА, 20 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница в Чите угнала у случайного 36-летнего знакомого иномарку, потому что он не собирался везти ее домой, сообщили в субботу пресс-службе регионального управления МВД.
"В минувшую пятницу около двух часов ночи на одной из улиц города сотрудники отдельной роты ДПС УМВД России по городу Чите для проверки документов остановили автомашину Toyota Fielder. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 14-летняя жительница села Смоленка. По данным ГИБДД, установлено, что автомашина принадлежит 36-летнему жителю Читы. Позже от него поступило заявление об угоне", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции. Архивное фото
8 октября 2018, 15:27
В Удмуртии пьяные школьники угнали такси, угрожая убийством
Полицейские установили, что вечером в пятницу потерпевший познакомился с девушкой и привез ее в микрорайон Северный, где с приятелями стал распивать спиртные напитки. "В ночное время, поняв, что домой ее никто везти не собирается, она села за руль автомашины нового знакомого и поехала в сторону Смоленки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "угон", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что за угон автомобиля девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
Полиция ЮАР. Архивное фото
5 ноября 2015, 13:50
СМИ: школьник в ЮАР угнал автобус, чтобы не опоздать на экзаменВодитель школьного автобуса не вышел на работу, тогда Ле-Аан Адонис нашел ключи в кабине автобуса и по просьбе своих одноклассников сел за руль. Других вариантов попасть в школу, которая находится в 30 километрах, у школьников просто не было.
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