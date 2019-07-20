Школьница в Забайкалье угнала у знакомого иномарку, чтобы поехать домой

СМИ: школьник в ЮАР угнал автобус, чтобы не опоздать на экзамен Водитель школьного автобуса не вышел на работу, тогда Ле-Аан Адонис нашел ключи в кабине автобуса и по просьбе своих одноклассников сел за руль. Других вариантов попасть в школу, которая находится в 30 километрах, у школьников просто не было.