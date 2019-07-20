Школьница в Забайкалье угнала у знакомого иномарку, чтобы поехать домой

ЧИТА, 20 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница в Чите угнала у случайного 36-летнего знакомого иномарку, потому что он не собирался везти ее домой, сообщили в субботу пресс-службе регионального управления МВД.
"В минувшую пятницу около двух часов ночи на одной из улиц города сотрудники отдельной роты ДПС УМВД России по городу Чите для проверки документов остановили автомашину Toyota Fielder. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 14-летняя жительница села Смоленка. По данным ГИБДД, установлено, что автомашина принадлежит 36-летнему жителю Читы. Позже от него поступило заявление об угоне", - говорится в сообщении.
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Полицейские установили, что вечером в пятницу потерпевший познакомился с девушкой и привез ее в микрорайон Северный, где с приятелями стал распивать спиртные напитки. "В ночное время, поняв, что домой ее никто везти не собирается, она села за руль автомашины нового знакомого и поехала в сторону Смоленки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "угон", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что за угон автомобиля девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
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