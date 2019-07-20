Пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста доставили в больницу

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета доставили в больницу альпиниста из Белгородской области, который получил травмы, сорвавшись во время восхождения в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Черекском районе на горе Джанги-тау на высоте 3400 метров при восхождении сорвался альпинист, уроженец Белгородской области 1971 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести. На место происшествия выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Днем в субботу они эвакуировали пострадавшего в альплагерь "Безенги".
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"Поисково-спасательные работы полностью завершены. Пострадавшего альпиниста из Белгородской области с закрытым переломом ноги и разрывом связок на частном вертолете доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике", - сказал собеседник агентства.