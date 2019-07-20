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РИА Новости

США воспользуются эскалацией в Ормузском проливе, считает Косачев

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США воспользуются обострением обстановки в Ормузском проливе для усиления своего военного присутствия в регионе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции "по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива", - написал Косачев в Facebook.
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Сенатор отметил, что Пентагоном планирует подготовить международную морскую операцию "Страж" по обеспечению безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке. "То, как стремительно было объявлено о ее разработке, подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе – и дождались", - подчеркнул Косачев.
Ранее иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, участвовавшего в инциденте с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббаса.
По информации властей Исламской Республики, на борту танкера находятся 18 индийцев, а также граждане России, Латвии, Филиппин.
Посольство РФ в Тегеране заявило ранее РИА Новости, что проинформировано судовладельцем, что на танкере, задержанном в Ормузском проливе, находились россияне, продолжит выяснять детали произошедшего.
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