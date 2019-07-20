США воспользуются эскалацией в Ормузском проливе, считает Косачев

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США воспользуются обострением обстановки в Ормузском проливе для усиления своего военного присутствия в регионе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции "по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива", - написал Косачев в Facebook

Сенатор отметил, что Пентагоном планирует подготовить международную морскую операцию "Страж" по обеспечению безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке. "То, как стремительно было объявлено о ее разработке, подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе – и дождались", - подчеркнул Косачев.

Ранее иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, участвовавшего в инциденте с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббаса.

По информации властей Исламской Республики, на борту танкера находятся 18 индийцев, а также граждане России, Латвии, Филиппин.