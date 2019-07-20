Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T13:39Z
https://ria.ru/20190720/1556722722.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40799/84/407998465_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_1a6d11f4d75d3b8c17bb30a54554aa49.jpg
РИА Новости

Отказ от казни в Белоруссии зависит от воли властей, уверена посол Британии

Вчера, 13:39
444
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид города Минска. Архивное фото
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Общественное мнение не должно играть решающую роль в вопросе отмены смертной казни, нужна воля руководства страны к принятию этого политического решения, считает посол Великобритании в Белоруссии Фиона Гибб.
"По-моему, в вопросе смертной казни общественное мнение не должно быть решающим. Нужна воля правительства к принятию этого политического решения", - заявила Гибб агентству БелаПАН, отвечая на вопрос о введении моратория либо полной отмене смертной казни в Белоруссии.
Александр Осипович в суде. 9 января 2018
9 января, 15:53
В Белоруссии убийцу двух женщин приговорили к смертной казни
По словам дипломата, отказ от смертной казни - это международная тенденция. "Есть только 23 страны в мире, которые применяют эту меру наказания. Первый шаг на этом пути - введение моратория, и я не понимаю, почему белорусское правительство не может принять такое решение", - сказала она.
Гибб полагает, что мнение белорусского общества по вопросу смертной казни меняется. По ее данным, большинство граждан республики все еще выступают за смертную казнь, но "разница между сторонниками и противниками уменьшается - сейчас это где-то 60% за смертную казнь и 40% - против".
Игорь Гершанков в суде. Архивное фото
28 ноября 2018, 14:31
В Белоруссии сообщили о казни фигуранта дела черных риелторовПравозащитники в Белоруссии сообщили в среду, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Игоря Гершанкова, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов.
Руководитель дипмиссии обратила внимание, что при обсуждении проблематики смертной казни белорусские власти всегда ссылаются на итоги референдума 1996 года, когда большинство граждан проголосовало за сохранение этого вида наказания. "Но это очень избитый, заезженный аргумент. С момента референдума прошло 23 года. Это значит, что все граждане, которым сейчас меньше 40 лет, не голосовали по данному вопросу", - заметил Гибб.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Данные социологического опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при президенте Белоруссии в четвертом квартале 2017 года, свидетельствуют, что применение смертной казни одобряют 60% жителей страны, за ее отмену выступают 18,5% граждан, за введение моратория – 12,5%.
3300425
Обсудить 4
ВеликобританияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
США воспользуются эскалацией в Ормузском проливе, считает Косачев
РИА
Новости
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Октябрь-Гродно Гродненского района
"Представьте, я беру и ухожу". Как Лукашенко 25 лет правит Белоруссией
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Анастасия Приходько
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Лента
новостей
СМИ: экипаж задержанного в Иране британского танкера могут допросить
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Поселок Красногоровка под Донецком
ДНР обвинила "Правый сектор"* в обстреле города, подконтрольного Киеву
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве
Генпрокурор Украины заявил о горячих версиях в деле об убийстве Шеремета
Пиво
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Британский танкер Stena Impero
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Георгий Габуния
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян
Армянские силовики проиграли дело экс-президента Кочаряна, заявил адвокат
Правительство Британии рекомендовало судам избегать Ормузского пролива
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные готовят операцию в Персидском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
Лента новостейМолния