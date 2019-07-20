Отказ от казни в Белоруссии зависит от воли властей, уверена посол Британии

МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Общественное мнение не должно играть решающую роль в вопросе отмены смертной казни, нужна воля руководства страны к принятию этого политического решения, считает посол Великобритании в Белоруссии Фиона Гибб.

"По-моему, в вопросе смертной казни общественное мнение не должно быть решающим. Нужна воля правительства к принятию этого политического решения", - заявила Гибб агентству БелаПАН , отвечая на вопрос о введении моратория либо полной отмене смертной казни в Белоруссии.

По словам дипломата, отказ от смертной казни - это международная тенденция. "Есть только 23 страны в мире, которые применяют эту меру наказания. Первый шаг на этом пути - введение моратория, и я не понимаю, почему белорусское правительство не может принять такое решение", - сказала она.

Гибб полагает, что мнение белорусского общества по вопросу смертной казни меняется. По ее данным, большинство граждан республики все еще выступают за смертную казнь, но "разница между сторонниками и противниками уменьшается - сейчас это где-то 60% за смертную казнь и 40% - против".

Руководитель дипмиссии обратила внимание, что при обсуждении проблематики смертной казни белорусские власти всегда ссылаются на итоги референдума 1996 года, когда большинство граждан проголосовало за сохранение этого вида наказания. "Но это очень избитый, заезженный аргумент. С момента референдума прошло 23 года. Это значит, что все граждане, которым сейчас меньше 40 лет, не голосовали по данному вопросу", - заметил Гибб.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы.