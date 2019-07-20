Регионы до 2024 года получат шесть тысяч единиц лесопожарной техники

НИЖНЯЯ ЖЕМТАЛА (Кабардино-Балкария), 20 июл – РИА Новости. Регионы Российской Федерации до 2024 года в рамках нацпроекта "Экология" получат 6 тысяч единиц лесопожарной техники, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Президент в своем указе дал четкие ориентиры, определил целевые показатели, мы до 2024 года должны приобрести шесть тысяч единиц техники (лесопожарной). В 2019 году много приобретаем, практически в два раза больше, чем планировали. Вся техника российского производства, чтобы легче обслуживать было. Надеемся, что это будет хорошим подспорьем для регионов", - сказал Кобылкин в субботу во время визита в Кабардино-Балкарию.

Министр также вручил ключи от новой лесопожарной техники, которая поступила в республику.

Глава Минприроды Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев сообщил, что регион в рамках нацпроекта до 2024 года получит 60 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники. "Сейчас пришло 12 единиц, а до конца года у нас будет 31 единица. Это даст возможность не допустить пожаров в лесах, для региона это очень важно", - отметил он.