Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T12:46Z
https://ria.ru/20190720/1556722072.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149933/89/1499338963_0:283:3137:2048_1036x0_80_0_0_31419a2566055245aced9a4919b1d9fd.jpg
РИА Новости

В садах "Цветочного джема" в Москве зацвели сезонные растения

Вчера, 12:46
108
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"
Открытие фестиваля Московское лето. Цветочный джем
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Открытие фестиваля "Московское лето. Цветочный джем". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сезонные растения начали расцветать в садах в рамках фестиваля "Цветочный джем", сообщается на сайте мэра Москвы.
"С момента начала конкурса "Цветочный джем" прошло около месяца, и за это время конкурсные сады, украсившие улицы и площади Москвы, заметно изменились. В них начали распускаться лиатрисы, гортензии, эхинацеи, гейхеры и другие цветы", - говорится в сообщении.
Высадка деревьев
19 июля, 09:37
Более двух тысяч заявок подали москвичи для высадки именных саженцев
Сообщается, что ландшафтные композиции участников конкурса продолжат меняться до сентября.
"Непрерывность цветения и постоянная декоративность - условия конкурса этого года. Сады спроектированы участниками конкурса таким образом, чтобы растения цвели и достигали пика декоративности в разное время. И еще сады постоянно меняются, так как для их создания авторы активно использовали кусты и многолетники с коротким периодом цветения", - приводятся слова организаторов конкурса.
Отмечается, что в саду "Выше крыши" на Арбате зацвела ворсянка, а на площади Юности в Зеленограде в саду Kandin-skyline распустились полевые цветы, метельчатые гортензии и эхинацеи разных сортов. В саду "Антракт" расцвел лиатрис, а в "Красном саду" около станции метро "Баррикадная" цветут седумы, декоративное просо и разные сорта гейхер.
Кроме того, за проектами следят выпускники садовой школы "Цветочного джема", а рекомендации по уходу дают опытные агрономы, дендрологи и фитопатологи. Ежедневно садовники делают фотоотчеты, и таким образом иностранные и иногородние авторы могут следить за состоянием растений в садах, созданных по их проектам, в режиме реального времени, а также давать рекомендации по уходу.
Фестиваль "Цветочный джем" и одноименный конкурс городского ландшафтного дизайна будут проходить в Москве с 23 августа по 8 сентября. Они входят в цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Участница шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
15 тысяч человек дрались на тортах в парке Горького
РИА
Новости
Учитель в классе школы
Названы наименее востребованные в России профессии
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
Лента
новостей
Дождь в Москве
В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы
Протестующие в здании Законодательного собрания Гонконга. 1 июля 2019
В Гонконге накануне новых протестов изъяли крупнейшую партию взрывчатки
СК начал проверку сообщения о жестоком обращения с ребенком в Москве
Инна Чурикова
Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
В Москве проходит митинг по выборам в Мосгордуму
Тайфун Кило на улицах Хамамацу, Япония
В Японии из-за ливней пострадали две женщины
Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
Эдвин Олдрин на поверхности Луны в 1969 году
Первые люди на Луне: почему их объявляют фейком
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Пропавшие в Карелии туристы из Москвы вышли на связь
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Сухуме произошло ДТП с участием машины российских диппредставительств
10:23В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28СМИ: фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
Лента новостейМолния