В садах "Цветочного джема" в Москве зацвели сезонные растения

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сезонные растения начали расцветать в садах в рамках фестиваля "Цветочный джем", сообщается на сайте мэра Москвы.

"С момента начала конкурса "Цветочный джем" прошло около месяца, и за это время конкурсные сады, украсившие улицы и площади Москвы, заметно изменились. В них начали распускаться лиатрисы, гортензии, эхинацеи, гейхеры и другие цветы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ландшафтные композиции участников конкурса продолжат меняться до сентября.

"Непрерывность цветения и постоянная декоративность - условия конкурса этого года. Сады спроектированы участниками конкурса таким образом, чтобы растения цвели и достигали пика декоративности в разное время. И еще сады постоянно меняются, так как для их создания авторы активно использовали кусты и многолетники с коротким периодом цветения", - приводятся слова организаторов конкурса.

Отмечается, что в саду "Выше крыши" на Арбате зацвела ворсянка, а на площади Юности в Зеленограде в саду Kandin-skyline распустились полевые цветы, метельчатые гортензии и эхинацеи разных сортов. В саду "Антракт" расцвел лиатрис, а в "Красном саду" около станции метро "Баррикадная" цветут седумы, декоративное просо и разные сорта гейхер.

Кроме того, за проектами следят выпускники садовой школы "Цветочного джема", а рекомендации по уходу дают опытные агрономы, дендрологи и фитопатологи. Ежедневно садовники делают фотоотчеты, и таким образом иностранные и иногородние авторы могут следить за состоянием растений в садах, созданных по их проектам, в режиме реального времени, а также давать рекомендации по уходу.