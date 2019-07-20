Marvel выпустят новую серию комиксов о злодее из "Фантастической четверки"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Режиссер и сценарист Кристофер Кантвелл напишет новую серию комиксов Marvel о главном враге команды супергероев Викторе фон Думе, злодее из "Фантастической четверки", сообщает THR.
Возможно, автор лишит Доктора Дума армии роботов и сторонников-тиранов. Иллюстрации придумает испанский художник Сальвадор Ларрока.
"Доктор Дум" — один из проектов, которые Marvel представлял во время презентации на Comic-Con.
Также стало известно, что персонажи: Luna Snow, White Fox и дуэт Crescent and IO, из ролевой игры "Marvel Future Fight", войдут в новую серию комиксов "Future Fight Firsts". Еще на презентации объявили, что собираются возродить научно-фантастическую историю "Аннигиляция", не связанную с одноименным фильмом режиссера Алекса Гарленда.