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РИА Новости
Культура

Marvel выпустят новую серию комиксов о злодее из "Фантастической четверки"

Вчера, 16:24
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© MarvelДоктор Дум
Доктор Дум
© Marvel
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Режиссер и сценарист Кристофер Кантвелл напишет новую серию комиксов Marvel о главном враге команды супергероев Викторе фон Думе, злодее из "Фантастической четверки", сообщает THR.
Возможно, автор лишит Доктора Дума армии роботов и сторонников-тиранов. Иллюстрации придумает испанский художник Сальвадор Ларрока.
"Доктор Дум" — один из проектов, которые Marvel представлял во время презентации на Comic-Con.
Также стало известно, что персонажи: Luna Snow, White Fox и дуэт Crescent and IO, из ролевой игры "Marvel Future Fight", войдут в новую серию комиксов "Future Fight Firsts". Еще на презентации объявили, что собираются возродить научно-фантастическую историю "Аннигиляция", не связанную с одноименным фильмом режиссера Алекса Гарленда.
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