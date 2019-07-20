Армянские силовики проиграли дело экс-президента Кочаряна, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Силовые структуры Армении проиграли дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна в правовом поле, и перешли к прессингу судебной системы, заявил в субботу журналистам адвокат бывшего главы государства Айк Алумян.

"Служба национальной безопасности, Специальная следственная служба и прокуратура давно проиграли дело Кочаряна в правовом поле, и поэтому они используют неправовые рычаги оказания давления на судебную систему, пытаясь сохранить арест", - сказал Алумян на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения

По его словам, не может быть сомнений в том, что действия против судьи Давида Григоряна, освободившего под залог Кочаряна, связано с делом бывшего президента.

В мае судья суда первой инстанции города Еревана Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Ранее пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила, что в кабинете Григоряна был проведен обыск в рамках уголовного дела, детали которого не назвала. Адвокаты Кочаряна заявили, что во время обыска были изъяты документы и носители, связанные с делом их подзащитного.

Алумян напомнил, что еще в феврале генпрокуратура отказалась заводить уголовное дело на основании жалобы против Григоряна, однако после освобождения Кочаряна дело было возбуждено. "Действия против судьи Григоряна могли быть осуществлены только с согласия Высшего судебного совета, чего не было… Все это является месседжем другим судьям, чтобы они не смели принимать решения в пользу Кочаряна", - отметил адвокат, добавив, что проводятся атаки и на Конституционный суд.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.