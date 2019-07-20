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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

Вчера, 11:58
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© Фото : SANAБеженцы в Сирии
Беженцы в Сирии
© Фото : SANA
Беженцы в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 484 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 347 человек (женщин – 104, детей – 177), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 137 человек (женщин – 341, детей – 580)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились семь гражданин Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.
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