США возобновят переговоры с "Талибаном", заявил источник

КАБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Движение "Талибан" и официальные лица США планируют возобновить переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане на следующей неделе на фоне всплеска насилия в стране, сообщил РИА Новости источник.

США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.

"Переговоры между сторонами могут возобновиться 24 или 25 июля с уделением особого внимания выводу войск... Соглашение пока не достигнуто, США хотят вывода через два года, а талибы по-прежнему настаивают на шести месяцах, я думаю, что "Талабан" не увеличивал срок", - сообщил источник, близкий к движению "Талибан".

При этом бывший командир талибов Сайед Акбар Ага (Syed Akbar Agha) заявил, что следующий раунд переговоров может не привести к прорыву и будет "холодным" из-за расхождения позиций США и движения "Талибан" по вопросу присутствия войск в стране.

Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.