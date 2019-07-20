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РИА Новости

США возобновят переговоры с "Талибаном", заявил источник

Вчера, 11:47
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© AP Photo / Mirwais KhanПоследователи течения Талибана Mahaaz-e-Dadullah
Последователи течения Талибана Mahaaz-e-Dadullah
© AP Photo / Mirwais Khan
Последователи течения Талибана Mahaaz-e-Dadullah. Архивное фото
КАБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Движение "Талибан" и официальные лица США планируют возобновить переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане на следующей неделе на фоне всплеска насилия в стране, сообщил РИА Новости источник.
США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.
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"Переговоры между сторонами могут возобновиться 24 или 25 июля с уделением особого внимания выводу войск... Соглашение пока не достигнуто, США хотят вывода через два года, а талибы по-прежнему настаивают на шести месяцах, я думаю, что "Талабан" не увеличивал срок", - сообщил источник, близкий к движению "Талибан".
При этом бывший командир талибов Сайед Акбар Ага (Syed Akbar Agha) заявил, что следующий раунд переговоров может не привести к прорыву и будет "холодным" из-за расхождения позиций США и движения "Талибан" по вопросу присутствия войск в стране.
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.
Межафганская конференция в Дохе в Катаре прошла 7-8 июля. В двухдневной конференции приняли участие более 60 афганских представителей, включая членов радикального движения "Талибан". После долгих прений в ночь на 9 июля делегаты приняли итоговое заявление, в котором обязались свести до нуля потери среди гражданского населения Афганистана и обеспечить защиту образовательных и медицинских учреждений.
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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