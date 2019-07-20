Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Хама", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2535. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.