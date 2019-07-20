Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Хама", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.