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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Хама", - говорится в сообщении.
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