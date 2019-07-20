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РИА Новости

Эксперты подсказали россиянам, как заработать на бирже

Вчера, 10:42
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТорговый зал сбербанк CIB в главном офисе Сбербанка
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе Сбербанка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Алсу Гараева. Индивидуальный инвестиционный или брокерский счет, который может открыть любой россиянин, способен стать неплохой альтернативой банковскому вкладу и принести дополнительный доход при грамотной торговой стратегии. Однако новичку непросто разобраться во всем многообразии ценных бумаг: только акций на Московской бирже сейчас 268 видов, а вместе с облигациями и другими бумагами на российском рынке больше 2 тысяч разных инструментов.
Людям, которые только начинают торговать на бирже, эксперты рекомендуют часть средств вкладывать в бумаги, считающиеся самыми надежными - облигации федерального займа (ОФЗ). Оставшуюся часть средств можно потратить на покупку акций крупнейших отечественных компаний - "голубые фишки" - и относительно новый для российского рынка инструмент ETF (от английского exchange-traded funds) - недорогой биржевой пай, который включает в себя сразу несколько ценных бумаг.
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Портфель первоклассника

"Для начинающего инвестора рекомендуется подобрать портфель, состоящий из защитной части, включающей в себя ОФЗ и другие надежные бумаги, и более рискованной, позволяющей получить более высокий доход. Пропорции этих частей зависят от личной склонности к риску. Желательно, чтобы доход от защитной части перекрыл возможный риск", - говорит директор по развитию управляющей компании "УК Регион Инвестиции" Евгений Катунин.
Что касается акций, то сейчас российский рынок выглядит очень привлекательно с точки зрения макропоказателей и размеров дивидендов, полагает партнер инвесткомпании "Атон" Андрей Ревенко.
"Достаточно купить топ-5 наших самых ликвидных компаний и время от времени докупать. Как пример, "Норильский никель", "Новатэк", Сбербанк, "Лукойл", ВТБ. При выборе можно опираться на аналитические отчеты брокеров", - советует эксперт.
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Ставка на надежность

Облигации – самый простой и понятный инструмент для начинающего инвестора, но даже здесь есть свои нюансы. Выбирая эти ценные бумаги, следует учитывать два фактора: срок инвестирования и доходность бумаги к тому моменту, когда человек захочет закрыть счет. Чем она выше, тем больший доход можно получить.
При этом новичку лучше выбирать госбумаги либо облигации тех компаний, в которых он уверен. Одновременно не стоит забывать о существенном преимуществе ОФЗ по сравнению с облигациями компаний: доход по ним не облагается налогами.
"В условиях, когда Банк России продолжает снижать ставку, интересны ОФЗ с дальним погашением и постоянным купонным доходом. Это связано с тем, что инвесторы, покупая длинные бумаги (5-10 лет и выше), несут более высокие риски перед держателями коротких (1-3 года) бумаг. Повышенные риски связаны с неопределенностью в будущем, - это и есть премия за риск, в виде чуть большей доходности", - поясняет начальник отдела персонального брокерского обслуживания "Открытие Брокер" Дмитрий Мельников.
Доходность облигаций напрямую зависит от ставки ЦБ, как и вклады в банках, продолжает эксперт. Если Банк России повышает ставку, эмитенты будут вынуждены при выпуске новых облигаций тоже давать большую доходность. Доходность уже обращающихся бумаг на рынке после изменения процентной ставки ЦБ будет меняться, чтобы соответствовать среднему значению на бирже.
В таких условиях интереснее всего вкладываться в облигации, ставки которых привязаны к уровню инфляции, полагает аналитик управления операциями на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Однако, по его словам, проблема состоит в том, что вложения в них доступны только квалифицированным инвесторам. Тем не менее, в такие бумаги может вложиться и новичок - например, если купит пай фонда, который в них инвестирует.
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Больше риска - выше доход

Акции - гораздо более рисковый, но вместе с тем и более доходный инструмент. Новичку эксперты не советуют усложнять себе жизнь попытками найти лучшую бумагу. Предпочтение нужно отдать "голубым фишкам" - по большинству бумаг сейчас платят довольно приличные дивиденды, около 6-8% годовых, и рынок в долгосрочной перспективе сохраняет тенденцию к росту, говорит Мельников.
Выбирая акции, не следует класть все яйца в одну корзину. Аналитики советуют диверсифицировать портфель, т.е. выбирать бумаги компаний из различных отраслей - банки, металлургия, телеком, энергетика, нефть и газ - и ориентироваться на лидеров индустрии.
По мнению инвестиционного стратега брокера "БКС Премьер" Светланы Кордо, наиболее интересные бумаги сейчас - это привилегированные акции Сбербанка и "Татнефти", обыкновенные акции "Газпром нефти", "Новатэка", Новороссийского морского торгового порта и Московской биржи.
Максимально разнообразить портфель можно с помощью относительно нового для российского биржевого рынка инструмента - ETF. Покупая такой инструмент, инвестор становится владельцем небольшой доли целого портфеля ценных бумаг. Однако список ETF, которые можно приобрести у российских брокеров, пока не велик. Среди них есть индексные бумаги - привязанные, например, к значению индекса американских IT-компаний. С помощью ETF инвестор также может вложиться в акции целой страны, например, Китая или Германии.
Новичкам аналитики советуют инвестировать именно в такие максимально широкие ETF. Их преимущества - низкая стоимость, прозрачность для инвестора и достаточно высокая ликвидность. Кроме того, по некоторым ETF выплачиваются дивиденды.
"Непрофессиональному инвестору не стоит пытаться делать ставки на отдельные инструменты, поскольку для этого необходим набор знаний и навыков, опыт инвестирования, а также существенные временные затраты на анализ перспектив той или иной бумаги. Целесообразно инвестировать либо в инструменты широкого рынка акций, например, индексные ETF, либо доверить управление портфелем профессионалам", - рекомендует Катунин.
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