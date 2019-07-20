Правительство одобрило поправки о тиражировании экосистемы "Сколково"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило поправки в законопроект о тиражировании инновационной экосистемы "Сколково", соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок Правительства РФ к проекту федерального закона №449359-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково"" и иные законодательные акты РФ" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
Цель законопроекта – создание условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково" за счёт тиражирования модели инновационной экосистемы с опорой на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технические центры.
"Поправками к законопроекту, в частности, предлагается снять запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Полномочия по определению юридического лица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", предлагается закрепить за правительством России", - говорится в сообщении.