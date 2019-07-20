Правительство одобрило поправки о тиражировании экосистемы "Сколково"

"Поправками к законопроекту, в частности, предлагается снять запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Полномочия по определению юридического лица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", предлагается закрепить за правительством России", - говорится в сообщении.