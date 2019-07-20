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РИА Новости

Правительство одобрило поправки о тиражировании экосистемы "Сколково"

Вчера, 10:19
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Вид на строящуюся набережную в инновационном центре "Сколково"
Вид на строящуюся набережную в инновационном центре Сколково
Вид на строящуюся набережную в инновационном центре "Сколково". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило поправки в законопроект о тиражировании инновационной экосистемы "Сколково", соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок Правительства РФ к проекту федерального закона №449359-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково"" и иные законодательные акты РФ" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
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Цель законопроекта – создание условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково" за счёт тиражирования модели инновационной экосистемы с опорой на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технические центры.
"Поправками к законопроекту, в частности, предлагается снять запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Полномочия по определению юридического лица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", предлагается закрепить за правительством России", - говорится в сообщении.
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СколковоРоссияЭкономика
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