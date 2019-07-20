Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 100 мин и снарядов, также вели огонь из гаубиц, танков, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 133 единицы", - добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.