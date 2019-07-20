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РИА Новости

Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить

09:49
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило законопроект об отмене аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Действующим законодательством предусмотрено проведение открытого аукциона на право заключать договоры о создании искусственных земельных участков на водных объектах в случае их создания за счёт средств физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, или юрлиц, а также на право выполнения работ, необходимых для создания искусственного земельного участка.
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"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с созданием искусственных земельных участков, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
При этом аукцион признается несостоявшимся, если на участие в нём подана одна заявка и заявитель признан участником аукциона или в аукционе участвовали менее двух участников, либо если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его участников не заявил о своём намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
По официальным данным, с 2011 года было проведено девять аукционов, шесть их них были признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки.
"Законопроектом предлагается отменить действующие законодательные нормы о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах в связи с отсутствием конкурентной среды в этой области", - говорится в сообщении. В том числе речь идет о проведении аукционов при создании морских портов и расширении территории портов.
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