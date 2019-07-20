Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило законопроект об отмене аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, соответствующее решение Правительство РФ в четверг одобрило законопроект об отмене аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина

Действующим законодательством предусмотрено проведение открытого аукциона на право заключать договоры о создании искусственных земельных участков на водных объектах в случае их создания за счёт средств физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, или юрлиц, а также на право выполнения работ, необходимых для создания искусственного земельного участка.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с созданием искусственных земельных участков, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.

При этом аукцион признается несостоявшимся, если на участие в нём подана одна заявка и заявитель признан участником аукциона или в аукционе участвовали менее двух участников, либо если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его участников не заявил о своём намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.

По официальным данным, с 2011 года было проведено девять аукционов, шесть их них были признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки.