Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.