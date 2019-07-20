Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, закрепляющий за Казначейством РФ полномочия по размещению резерва средств Фонда социального страхования (ФСС) на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

В настоящее время средства страхового резерва размещаются фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Отмечается, что такая функция не свойственна фонду в силу специфики его деятельности. В то же время, в соответствии с Бюджетным кодексом Казначейство осуществляет функции по управлению временно свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1661 Бюджетного кодекса РФ в части передачи полномочий по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.