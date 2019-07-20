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РИА Новости

Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС

09:41
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, закрепляющий за Казначейством РФ полномочия по размещению резерва средств Фонда социального страхования (ФСС) на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
В настоящее время средства страхового резерва размещаются фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Отмечается, что такая функция не свойственна фонду в силу специфики его деятельности. В то же время, в соответствии с Бюджетным кодексом Казначейство осуществляет функции по управлению временно свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов.
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"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1661 Бюджетного кодекса РФ в части передачи полномочий по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ разработал поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым Федеральное казначейство получает полномочия размещать средства резерва ФСС. Согласно законопроекту, 15% от полученных казначейством средств от размещения будут зачисляться в федеральный бюджет, 85% – в бюджет ФСС.
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