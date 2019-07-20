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РИА Новости

Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении

09:26
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Документ был разработан Минфином РФ, сведения ресурса будут основаны на данных, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах органов власти. Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС России.
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"Одобрить проект федерального закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
Как отмечается в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
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