Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, соответствующее решение Правительство РФ в четверг одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина

Документ был разработан Минфином РФ, сведения ресурса будут основаны на данных, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах органов власти. Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС России.

"Одобрить проект федерального закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.