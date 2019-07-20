В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В пятницу Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенного пункта Молодежное.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.