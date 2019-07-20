Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T08:02Z
https://ria.ru/20190720/1556718476.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155627/34/1556273438_0:61:3092:1800_1036x0_80_0_0_8901546afbc970cc6ffc5cdaf8e3962f.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

08:02
519
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Вчера, 17:13
В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков у линии соприкосновения
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенного пункта Молодежное.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
010033
Обсудить 0
Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
РИА
Новости
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Лента
новостей
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком
Певица Loboda
Фотография Лободы после концерта напугала поклонников
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
08:41В Японии из-за ливней пострадали две женщины
08:21В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Лента новостейМолния