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РИА Новости

Арабская коалиция провела военную операцию в йеменской провинции Сана

05:06
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© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в йеменской столичной провинции Сана, находящейся под контролем повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла", передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
"Командование совместных сил коалиции сегодня утром (в субботу - ред.) выполнило военную операцию с целью разрушения пяти позиций ПВО и складов с баллистическими ракетами в провинции Сана", - заявил аль-Малики.
По его словам, данная операция является продолжением предыдущих военных операций, нацеленных на уничтожение потенциала воздушной обороны хуситов. Аль-Малики отметил, что этот потенциал представляет собой прямую угрозу для самолетов ООН, воздушной навигации и жизни мирных жителей.
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Он также добавил, что операция проводилась в соответствии с международным гуманитарным правом, и командование совместными силами приняло все необходимые меры для защиты мирных жителей.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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