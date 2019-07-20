Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T03:54Z
https://ria.ru/20190720/1556717699.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155057/53/1550575327_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_04dc42e78447c9b38bfa7c35964565df.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро: парламентские выборы в Венесуэле могут произойти очень скоро

03:54
860
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле могут произойти очень скоро, власти страны к ним готовы, заявил президент страны Николас Мадуро на встрече с членами Единой социалистической партии.
Мадуро 21 мая предложил оппозиции, которая по итогам прошлых выборов контролирует парламент, провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.
"Выборы буквально за углом, за углом, я вижу день, который грядет, когда мы восстановим Национальную ассамблею для страны и стабильности, когда мы выгоним из Национальной ассамблеи эту группу бесполезных и ленивых бандитов и хулиганов. Давайте быть готовыми к эпической борьбе", - сказал президент.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
02:27
Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
Мадуро отметил, что рассчитывает уже в понедельник получить план, где должны быть зафиксированы все этапы на пути к завоеванию голосов избирателей, чтобы Единая социалистическая партия была готова к победе на парламентских выборах.
"Мы готовы к выборной войне где, когда и как угодно", - добавил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
300010
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Лента
новостей
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные готовят операцию в Персидском заливе
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Певица Loboda
Фотография Лободы после концерта напугала поклонников
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком
Михаил Саакашвили
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
Дети купаются в фонтане во время жары в Чикаго, США. 19 июля 2019
Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары
Грибы
В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
08:41В Японии из-за ливней пострадали две женщины
08:21В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Лента новостейМолния