Мадуро: парламентские выборы в Венесуэле могут произойти очень скоро

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле могут произойти очень скоро, власти страны к ним готовы, заявил президент страны Николас Мадуро на встрече с членами Единой социалистической партии.
Мадуро 21 мая предложил оппозиции, которая по итогам прошлых выборов контролирует парламент, провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.
"Выборы буквально за углом, за углом, я вижу день, который грядет, когда мы восстановим Национальную ассамблею для страны и стабильности, когда мы выгоним из Национальной ассамблеи эту группу бесполезных и ленивых бандитов и хулиганов. Давайте быть готовыми к эпической борьбе", - сказал президент.
Мадуро отметил, что рассчитывает уже в понедельник получить план, где должны быть зафиксированы все этапы на пути к завоеванию голосов избирателей, чтобы Единая социалистическая партия была готова к победе на парламентских выборах.
"Мы готовы к выборной войне где, когда и как угодно", - добавил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.