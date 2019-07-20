Мадуро: парламентские выборы в Венесуэле могут произойти очень скоро

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле могут произойти очень скоро, власти страны к ним готовы, заявил президент страны Николас Мадуро на встрече с членами Единой социалистической партии.

Мадуро 21 мая предложил оппозиции, которая по итогам прошлых выборов контролирует парламент, провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.

"Выборы буквально за углом, за углом, я вижу день, который грядет, когда мы восстановим Национальную ассамблею для страны и стабильности, когда мы выгоним из Национальной ассамблеи эту группу бесполезных и ленивых бандитов и хулиганов. Давайте быть готовыми к эпической борьбе", - сказал президент.

Мадуро отметил, что рассчитывает уже в понедельник получить план, где должны быть зафиксированы все этапы на пути к завоеванию голосов избирателей, чтобы Единая социалистическая партия была готова к победе на парламентских выборах.

"Мы готовы к выборной войне где, когда и как угодно", - добавил он.