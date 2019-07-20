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РИА Новости

Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега

02:05
32514
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинский моряк прыгнул за борт молдавского сухогруза вместе с чемоданом, попытавшись добраться до берега в Ростовской области. Об этом сообщает портал SeafarersJournal.
Инцидент произошел во время прохода сухогруза по реке Дон. "Беглеца", оказавшегося коком судна, спасла Береговая охрана. При этом 38-летний мужчина, как утверждается, в момент спасения пребывал в неадекватном состоянии.
Впоследствии моряк был задержан сотрудниками полиции Ростовской области, в ближайшее время его экстрадируют на Украину.
По словам капитана сухогруза, до инцидента украинец находился в "пятидневном запое".
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Ростовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
К рссийскому берегу с чемоданом может только человек действительно невменяемый.
20 июля, 03:33
Ника Гавриш
9000028
Молдоване пять дней горячей пищи не ели, бедолаги. На хлебе и воде. Капитан пять дней подносил коку водку, пограничники увидели, что кок от такого спаивания капитаном , стал неадекватным. Полиция, узнав всю историю сразу решила экстрадировать кока. Мне кажэется его надо было пристрелить еще в Молдавии, чтоб не сочинять "правдивых" историй журналистам риа новости
20 июля, 02:41
Радик Даутов
6110011
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