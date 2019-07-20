Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинский моряк прыгнул за борт молдавского сухогруза вместе с чемоданом, попытавшись добраться до берега в Ростовской области. Об этом сообщает портал SeafarersJournal.
Инцидент произошел во время прохода сухогруза по реке Дон. "Беглеца", оказавшегося коком судна, спасла Береговая охрана. При этом 38-летний мужчина, как утверждается, в момент спасения пребывал в неадекватном состоянии.
Впоследствии моряк был задержан сотрудниками полиции Ростовской области, в ближайшее время его экстрадируют на Украину.
По словам капитана сухогруза, до инцидента украинец находился в "пятидневном запое".
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