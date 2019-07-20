ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральное бюро расследований США сообщило на своем сайте в пятницу об аресте выходца из Эстонии Александра Маслова, который скрылся от суда в США.

Ранее за информацию о Маслове ФБР обещало 10 тысяч долларов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Маслову инкриминировали неявку в суд, мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием средств почтовой связи, преступный сговор с целью совершения мошенничества против государства, махинации с налогами, уточняет ФБР. В 2015 году Маслова обвинили по 27 пунктам. Маслов не явился на заседание суда в октябре 2018 года, а в январе 2019 года суд в Калифорнии выдал ордер на его арест.

По версии обвинения, Маслов входил в группу русскоязычных хакеров, которые украли почти 120 тысяч номеров кредитных карт, с помощью которых провели мошеннические транзакции на 3,4 миллиона долларов. Прокуроры заявляют, что мошенники работали вместе с неназванным хакером, проживающим в Москве, и пользовались данными, украденными у российских граждан, находившихся в США по визе с целью культурного обмена.

По делу проходят также Руслан Кирилюк, Михран Мелконян и Руслан Ахмеров.