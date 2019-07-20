США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена

Усама бен Ладен во время пресс-конференции в Афганистане. 1998 год

© AP Photo / Mazhar Ali Khan Усама бен Ладен во время пресс-конференции в Афганистане. 1998 год

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на переговорах в Вашингтоне 22 июля призовет премьера Пакистана Имрана Хана освободить врача Шакила Африди, который помог США устранить "террориста номер один" Осаму бен Ладена, сообщила высокопоставленный представитель администрации США.

"Это исключительно важный для нас вопрос, и, вполне вероятно, он будет поднят (на переговорах)", - сказала она.

"Да, это исключительно важный вопрос для президента и американского народа. Пакистан может продемонстрировать роль лидера в регионе и стать примером для международного сообщества, освободив доктора Африди, который находится в несправедливом заключении. США требуют, чтобы его немедленно освободили, мы ясно и регулярно говорим об этом Пакистану, как публично, так и по частным каналам, и продолжим это делать до его освобождения", - добавила представитель администрации, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе телефонного брифинга.

"Он (Африди) герой для нашей страны", - уточнила представитель администрации. По ее словам, то, как с Африди обращаются в заключении, будет важным фактором в политике США в отношении Пакистана.

В 2018 году два не зависимых друг от друга источника, знакомые с ситуацией, рассказали РИА Новости, что ЦРУ готовило побег Африди, освободить которого обещал президент США Дональд Трамп, однако эту операцию сорвала пакистанская разведка. Кроме того, как сообщил первый источник, США ранее уже просили Пакистан выдать им Африди, однако Исламабад отвечал отказом как на эту просьбу, так и на предложение обменять врача на Аафию Сиддики, находящуюся в заключении в Техасе за нападение на сотрудников ФБР и американских военных.

Африди, по утверждению официальных лиц и СМИ США, способствовал успеху ликвидации бен Ладена в мае 2011 года. Он создал фиктивную программу вакцинации, под предлогом которой удалось проникнуть в охраняемое имение бен Ладена и установить его личность.

Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хилари Клинтон открыто признавали его заслуги в этой операции, которая вызвала резкое недовольство Исламабада. Власти Пакистана задержали Африди в конце мая 2011 года, обвинив в госизмене за организацию подставной вакцинации, но позже уточнив, что его подозревают в связях с лидером террористической организации "Лашкар-и-Ислам" (поменяла название на "Джейш-и-Ислам") Мангалом Багхом.

В мае 2012 года Африди приговорили к 33 годам тюрьмы, позже срок сократили до 23 лет. США требовали освобождения Африди, а Трамп в ходе своей избирательной кампании в апреле 2016 года заявлял, что добьется этого "за две минуты". Однако Африди до сих пор остается в заключении в Пакистане.

Осама бен Ладен был главой террористической организации "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за кровавые теракты 11 сентября 2001 года в США. Бен Ладен был уничтожен в ходе антитеррористического рейда США в Пакистане в 2011 году.