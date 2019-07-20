СМИ: КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) не задерживал второй танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на информированные военные источники.
По данным телеканала, танкер был ненадолго остановлен и продолжил путь после разъяснений о безопасном судоходстве.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что КСИР задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, также был задержан танкер под флагом Либерии. Представитель компании-владельца танкера Stena Impero сообщил, что на борту корабля 23 моряка, среди них три гражданина РФ.