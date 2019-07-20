В Италии на городских площадях будет действовать бесплатный Wi-Fi

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На центральных площадях итальянских городов установят бесплатные точки Wi-Fi. Первые 100 точек появятся уже в июле, На центральных площадях итальянских городов установят бесплатные точки Wi-Fi. Первые 100 точек появятся уже в июле, сообщает "Евро Пульс".

Государственный проект WiFiItalia в первую очередь обеспечит интернетом небольшие города с населением до двух тысяч человек, которые пострадали от землетрясений 2016-2017 годов. Это сделает небольшие итальянские города привлекательнее для туристов. Кроме того, в Риме, Милане, Болонье и Флоренции тоже появятся точки бесплатного подключения.

Доступ к сетям будет осуществляться через мобильное приложение. После регистрации пользователи смогут подключаться к точкам сети в любом итальянском городе.

Похожая инициатива действует во всех странах ЕС в рамках проекта Евросоюза WiFi4EU. Благодаря ему муниципалитеты стран Евросоюза получают финансирование, чтобы оборудовать бесплатную точку Wi-Fi в общественных местах – в парках, на площадях, в общественных зданиях.