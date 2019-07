В чем сила, брат? Ученые объяснили, почему быть злым невыгодно

Шимпанзе способны проявлять человеческий альтруизм, заявили ученые Шимпанзе способны помогать окружающим и делиться с ними "добычей" даже в том случае, если это не принесет им никакой выгоды, что ранее считалось исключительным свойством человека, заявляют американские биологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.