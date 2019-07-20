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РИА Новости

В чем сила, брат? Ученые объяснили, почему быть злым невыгодно

08:00
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© Depositphotos / yacobchuk1Мужчина дает милостыню
Мужчина дает милостыню
© Depositphotos / yacobchuk1
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Желание совершать добрые поступки заложено в генах, утверждают ученые. В ходе эволюции особи, склонные к альтруистическому поведению, получали больше шансов на выживание и многочисленное потомство. РИА Новости разбирается, действительно ли все люди от природы добрые.

Гены доброты

В 2009 году в одной из лабораторий Еврейского университета в Иерусалиме три сотни человек играли в две экономические игры, где должны были разделить деньги между собой и анонимным партнером. В первом случае участники сами решали, как распределить данную им наличность, во втором — должны были выбрать один из предложенных вариантов: забрать все себе, разделить пополам или взять большую часть, а меньшую отдать партнеру. При этом предполагалось, что второй игрок не знает ни сколько денег, ни кто с ним играет (на самом деле его просто не существовало).
Полученные данные исследователи сравнили с результатами генетического тестирования добровольцев. Оказалось, что люди, которые охотнее делились с другими деньгами — ученые расценивали щедрость как проявление альтруизма, — имели незначительные изменения в гене OXTR, отвечающем за восприятие окситоцина. Это вещество выделяется клетками мозга и играет важную роль в социальном поведении человека. Так, больше семидесяти процентов обладателей мутантного варианта гена делили имеющиеся у них деньги поровну даже в ущерб собственным интересам, а свое решение объясняли стремлением к равенству.
Вторым геном, который также может иметь отношение к доброте и доверительным отношениям с окружающими, считается AVPR1a. Он регулирует восприятие вазопрессина — вещества, отвечающего за проявление агрессии. В целой серии экспериментов и вазопрессин, и окситоцин (испытуемым их закапывали в нос) влияли на уровень доброжелательности и доверчивости людей. Более того, мужчины, которым вводили окситоцин, давали и второй, и третий шанс партнерам по игре, которые их постоянно обманывали.
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Доброта с расчетом

По мнению ученых из Оксфордского университета, гены только на четверть определяют готовность человека к альтруистическим поступкам. Еще около десяти процентов приходится на воспитание. Вероятно, поэтому в большинстве человеческих сообществ этические нормы, регулирующие отношения с родственниками, соседями и соплеменниками, в целом похожи.
Исследователи проанализировали правила поведения, принятые в 60 различных культурах, и слова, относящиеся к разным видам доброты. Оказалось, что практически в любом месте на Земле люди придерживаются примерно одинакового морального кода — помогать своей социальной группе, защищать ее членов даже в ущерб собственным интересам, справедливо распределять имеющиеся ресурсы и уважать чужую собственность.
Как объясняют исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), альтруизм и доброта к ближним были для наших предков более выгодной стратегией, чем эгоистическое поведение. Они позволяли заключать долговременные союзы между членами группы, что повышало шансы на выживание в дикой природе. В результате более добрые и великодушные особи получали преимущество перед остальными, а склонность к подобному поведению закрепилась естественным отбором.
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Щедрые мозги

То, что люди изначально ориентированы на альтруизм и взаимопомощь, показали и американские ученые. Они предложили двадцати добровольцам разделить реальные деньги между собой и анонимным партнером. При этом мозг всех испытуемых сканировали при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что у тех, кто легко расставался с наличностью и в целом справедливо делил деньги, более активны зоны мозга, связанные с эмоциональным поведением и эмпатией. У более скупых участников эксперимента повышенная активность наблюдалась в префронтальной коре, которая отвечает за принятие решений и регуляцию социального поведения.
Затем исследователи посредством магнитной стимуляции приглушили в мозге добровольцев активность "зон доброты" и снова предложили им разделить деньги. Предполагалось, что блокировка этих областей заставит участников эксперимента действовать только в своих интересах. Это бы доказывало, что люди изначально эгоистичны. Однако никто не стал более прижимистым из-за магнитной стимуляции — скорее наоборот, некоторые испытуемые стали еще щедрее.
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Согласно работе нейробиологов из Бостонского университета (США), с проявлением доброты также связаны зоны мозга, отвечающие за воображение. Когда человек видит другого в беде, у него активируется сначала правое височно-теменное соединение, а затем подсистема медиальной височной доли. Первая помогает составить общее впечатление об окружающих и их поступках, вторая — воспроизвести происходящее в уме.
При этом, как выяснила международная команда ученых, альтруистическое поведение может активировать совершенно разные зоны мозга у одних и тех же людей. Все зависит от мотивов, которыми руководствуется человек, решающий совершить добрый поступок. Если испытуемые в ходе исследования, действуя в ущерб своим интересам, ждали похвалы за это, у них были активны области, связанные с системой внутреннего подкрепления. У тех же, кто поступал совершенно бескорыстно, активировалась передняя поясная кора — часть мозга, задействованная в эмоциональном поведении.
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