Первые люди на Луне: почему их объявляют фейком

Разнообразные мечты и фантазии — от Сирано де Бержерака до Жюля Верна и Герберта Уэллса — стали явью 20 июля 1969 года. Полвека назад спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" (основной блок оставался на окололунной орбите) в 20:17.42 по Гринвичу совершил посадку в Море Спокойствия, а через несколько часов, 21 июля в 02:56.20, американский астронавт Нил Армстронг вышел на поверхность Луны, произнеся приличествующие случаю слова: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества" ("That’s one small step for man, but one giant leap for mankind").