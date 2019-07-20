Российские авиакомпании планируют увеличить количество чартерных рейсов

В период с 15 июня по 14 июля 4060 чартеров перевозили туристов на курорты и обратно, 127 (это 3,1%) вылетели с опозданием. Половина из них отправилась в пункт назначения с задержкой на два часа, 17 самолетов вылетели на три часа позже запланированного времени, 13 лайнеров опоздали на четыре часа, 11 рейсов - на пять часов, а 33 – на шесть часов и более.