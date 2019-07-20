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РИА Новости
Туризм

В Коктебеле в третий раз начался фестиваль In Vino Veritas

06:12
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВинный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
Винный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В поселке Коктебель начался третий эногастрономический фестиваль In Vino Veritas, где виноделы Крыма и Кубани представляют свои напитки, а фермеры – продукты.
В программе этого года традиционный винный матч "Крым-Кубань" по футбольным правилам, винная эстафета вдоль набережной, а также специальные шашки и казино. Особое внимание в этом году организаторы уделили гастрономическим мастер-классам, на которых представлена кухня народов Крыма, Кавказа и Средиземноморья.
"В 2019 году мы решили закрепить показавшиеся удачными элементы программы прошедших фестивалей, но будут и сюрпризы", - сказал директор фестиваля Константин Мешков.
Также эксперт добавил, что, на его взгляд, Коктебель понемногу возвращает славу культурной столицы Черноморского побережья.
В прошлом году за три дня фестиваль In Vino Veritas посетили около десяти тысяч человек.
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