В Коктебеле в третий раз начался фестиваль In Vino Veritas

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В поселке Коктебель начался третий эногастрономический фестиваль In Vino Veritas, где виноделы Крыма и Кубани представляют свои напитки, а фермеры – продукты.

В программе этого года традиционный винный матч "Крым-Кубань" по футбольным правилам, винная эстафета вдоль набережной, а также специальные шашки и казино. Особое внимание в этом году организаторы уделили гастрономическим мастер-классам, на которых представлена кухня народов Крыма, Кавказа и Средиземноморья.

"В 2019 году мы решили закрепить показавшиеся удачными элементы программы прошедших фестивалей, но будут и сюрпризы", - сказал директор фестиваля Константин Мешков.

Также эксперт добавил, что, на его взгляд, Коктебель понемногу возвращает славу культурной столицы Черноморского побережья.

В прошлом году за три дня фестиваль In Vino Veritas посетили около десяти тысяч человек.